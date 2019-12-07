أعجبت برجولة “ابن سلمان”.. “شاهد” انجي خوري تشجع الأخضر السعودي بـ”فيديو ساخن” وكأس بيرة

أثار فيديو نشرته الفنانة السورية انجي خوري، الذي جرى ترحيلها مؤخراً من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للاداب في احد الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشجيعها المنتخب السعودي وإعجابها برجولة محمد بن سلمان.

في رجال بالوطن العربي؟!

هذا كان سؤال قد كتبته انجي خوري في تغريدة رصدتها “وطن”، على تويتر، مثيرة موجة غضب واسعة من أسلوب الفنانة السورية في طرح أسألتها، حيث هاجمها البعض في التعليقات على سؤالها المثير، بعد قضية ضبطها في احد الفنادق الاماراتية بوضع مخل وهو ما وضعها في موقف محرج تعرضت بعده إلى الترحيل مباشرة إلى دمشق.

وردت معلقة على سؤال انجي خوري قائلة لها (محمد بن سلمان) في إشارة إلى ولي العهد السعودي الشاب.

وسريعاً أعجبت انجي خوري بـ”ابن سلمان”، مرفقة تعليقها بعدد من رؤوس القلب تعبيراً عن حبها الشديد للأمير الصغير وكأنه فارس أحلامها.

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ونشرت الفنانة السورية، عدة فيديوهات كان أبرزها فيديو نشرته وهي تحتسي البيرة كما قالت في تعليقها على الفيديو مضيفة “اشرب بيرة وانسى كلشي”, حيث تعد البيرة أحد انواع الخمور التي تغيب العقل.

كما نشرت فيديو أخر كتبت عليه تعليقاً ” أخضر لأهل الاخضر”، وهو ما اعتبره البعض تشجيعاً منها للمنتخب السعودي الذي تصدر إلى نهائي خليجي 24، بعد فوزه الصعب على قطر.

بعد ترحيلها من الإمارات الى سوريا، عادت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري لنشر فيديوهات “مثيرة” على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشرت “إنجي” فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بإيحاءات جنسية، وتستعرض صدرها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين.