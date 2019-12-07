صور وفيديو.. إنجي علي تعيد ارتداء فستان ليلى علوي في الجونة

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تكرار الفستان يعتبر كابوسا بالنسبة لمعظم الفتيات، وكذلك الفنانات وهو ما فعلته الإعلامية إنجي علي، فقد أعادت ارتداء فستان الفنانة ليلى علوي.
فستان رائع لامع، من اللون روز جولد، ارتدته الفنانة ليلى علوي، خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الـ3، "أوفشولدرز"، ولفتت الأنظار لها بتلك الإطلالة الأنيقة.
وبتسريحة شعر ويفي منسدلة، ومكياج ملائم للسهرات، بمجوهرات بسيطة أكملت ليلى علوي اللوك الخاص بها.
نفس الفستان اختارته أنجي علي، لتصوير أحدث جلسات "الفوتوسيشن"، ولكن مع تغير اللون فقط، من الروز جولد إلى البيج الذهبي.
الفستان من تصميم يوسف الجاسمي، وكان ملائما لهن، فقد أبدى كذلك جمهور إنجي إعجابه بالفستان، عبر تعليقات "إنستجرام".
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