الامارات | تامر حسني يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأفضل فنان مؤثر في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأفضل فنان مؤثر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الحفل الغنائي الذي عقد في أبوظبي مساء أمس لنجم الغناء المصري تامر حسني نجاحا ساحقا، إذ تفاعل الجمهور الكبير مع "نجم الجيل" في أمسية استثنائية شهدها مارينا مول، أهم الوجهات العائلية في العاصمة، وذلك في إطار احتفال المول بالعيد الوطني وبقرب انتهاء عام التسامح، حيث غنى تامر حسني أغنية مهداه للإمارات كتبها بنفسه عن التسامح بعنوان "اشتغل على قلبك" اشعل بها حسني المسرح وشاركه فيها مجموعة من الأطفال.



وخلال الأمسية أعلن عن دخول تامر حسني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل اللوحة الضخمة التي أعدها المركز التجاري للمعجبين ليسجلوا عليها رسائلهم لحسني، وحسب معايير تحطيم الرقم القياسي جاءت اللوحة كأكبر مشاركة من الجمهور لمطربهم المفضل في بلد لا يعيش فيه الفنان. وكان الجمهور، من جنسيات مختلفة، قد توافد الجمهور على المركز التجاري لأيام ليسجل كلماته، ووصل عدد رسائل الجمهور على اللوحة 12086، وأكدت أغلب الرسائل المكتوبة على الدور الملهم الذي يلعبه حسني في حياة قاعدته الجماهيرية من الشباب كنموذج ناجح وقدوة.



وكان من كواليس الحفل عمل مزاد لبعض أشهر الآلات الموسيقية والأزياء التي استخدمها وارتداها تامر حسني في أعماله الشهيرة، وتشمل الغيتار الذي ظهر حسني يعزف عليه في فيلم "عمر وسلمى" أحد أكثر أفلامه شهرة، وسترة كان تامر حسني قد ارتداها في فيلمه الأخير "البدلة"، وسوف تذهب عوائد المزاد للأعمال الخيرية المرتبطة بالطفولة.



ويعد الفنان تامر حسني، المعروف بلقب "نجم الجيل" بسبب شعبيته الطاغية والانتشار الكبير لأغانيه، أحد أبز مطربي جيل الشباب في مصر والعالم العربي. بالإضافة ٌإلى تحقيقه لرقم تاريخي في مجال الفن في كتابة وتلحين أغانيه، كما خاض تجربة التمثيل وأثبت فيها حضوراً ملفتاً وقام بكتابة وإنتاج وإخراج أفلامه السينمائية بنفسه، ونجح بتحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية ليصبح بالأرقام أشمل فنان في العالم، كما أنه أول فنان عربي له "بصمة" على اللوحة الإسمنتية بالمسرح الصيني في هوليوود أحد أشهر صالات العرض السينمائي في العالم.



وبمناسبة الحفل صرح الفنان تامر حسني: "أشكر مارينا مول لاستضافتي في مكان عزيز على قلبي هو مدينة أبوظبي، ولمناسبة مهمة هي عام التسامح، كان تفاعل الجمهور رائع، وأنا سعيد لأن الأغنية التي أعددتها وغنيتها للتسامح أعجبت الحاضرين، وأتمنى أن يعم التسامح كل الدول العربية، وسعيد جدا بالمزاد الذي ستذهب أمواله للخير وأعتقد أن كل فنان عليه أن يساعد في أعمال الخير قدر المستطاع".



ومن جهتها صرحت مديرة إدارة قسم التسويق والإعلام في مركز مارينا مول المنظم للحفل أرب عميرة: "نفخر باستضافة نجم عربي كبير مثل الفنان تامر حسني الذي تألق بحضوره وصوته، واستطاع بذكائه وموهبته الغناء بهذا القدر من الروعة والجمال، وأسعدنا الإقبال الكبير وتفاعل الجمهور بالغناء معه، خاصة مع الأغنية الخاصة بالتسامح التي تعد أفضل ختام لفعالياتنا العديدة خلال عام التسامح، والحقيقة أننا توقعنا عددا كبيرا من الحاضرين بحكم شعبية تامر حسني، لكن الإقبال فاق توقعاتنا، وأعتقد أن السر هو صدقه مع نفسه واحترامه لمستمعيه، وبقدر ما أسعدنا دخول اللوحة التي أعددناها للمعجبين لتسجيل كلماتهم له إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقدر ما حمسنا على تقديم الأفكار المبتكرة التي تحظى بتفاعل وإقبال زوارنا".