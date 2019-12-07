عمليات جراحية وموت وخناقة.. أزمات واجهت أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد زواجهما

لم تمر أشهر قليلة على زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، إلا وحاوطتهما بعض المشاكل والوعكات الصحية والصدمات.

حجز بالمسشفى خلال شهر العسل، مشاجرة، وفاة طلعت زكريا، أمور واجهتها "هنا" بعد زواجها من فهمي بعدة أيام، لتخرج عن صمتها خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "مشوفتش يوم عِدل من بعد فرحي".

وأمس، صدم الفنان أحمد فهمي مُتابعيه، بعد خضوعه، هو الأخر، لجراحة دقيقة في منطقة المريء، الجمعة، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

ويرصد "هن" الأزمات التي واجهت أحمد فهمي وهنا الزاهد منذ زواجهما:

شهر العسل في المستشفى

داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، التي شهدت حفل الزفاف الأسطوري للفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، وحضره عدد كبير من أصدقائهما الفنانين، أعقبه شهر عسل في سنغافورة، لكن ما حدث أبدل ترتيبات العروسين السعيدة إلى ليالٍ قضتها العروس داخل المستشفى.

وعكة صحية تعرضت لها "هنا" أعلن عنها زوجها "فهمي"، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشر صورة لزوجته وهي مستلقية على ظهرها داخل غرفة المستشفى، معلقًا: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحانة لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللي مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل وبايتين أهو في المستشفى".

ومن ثم أكدت الزاهد الوعكة الصحية التي تعرضت لها، حينما نشرت أيضًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أدعية دينية "اللهم اشفني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي ربي اشفني شفاء لا يغادره سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".

وعلى مدار أيام مكثت خلالها الزاهد داخل المستشفى، تحدث فهمي، عبر حسابه بـ"إنستجرام" عن حالتها الصحية، مؤكدًا مكوثها في المستشفى لمدة 3 أيام في المستشفى تحت الملاحظة، وإذا لم يحدث ستخضع هنا الزاهد لجراحة.

وقال: "الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة وهنقعد تلات أيام تحت الملاحظة، ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة.. الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر دكتور أشرف زكي فعلا".

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ووسط ذلك تردد الكثير من الشائعات حول فيروس خطير أصاب الفنانة هنا الزاهد، وهو ما نفاه الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من ده".

تعافت الفنانة هنا الزاهد، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وذلك حينما نشرت صورتها عبر "إنستجرام" معلقة عليها: "شكرا لكل واحد، بجد أنا شوفت كمية حب منكوا ودعاء مشوفتهاش في حياتي، أنا بخير الحمد الله".

خناقة في شهر العسل

وقالت الزاهد، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنها كانت محظوظة بالتواجد في دولة جيدة من الناحية الطبية، مثل سنغافورة.

وأضافت أنها بمجرد أن أخبرها الأطباء بوجود حصوات على المرارة، نظرت لزوجها الفنان أحمد فهمي، وقالت: "أنت فقعتلي مرارتي".

وتابعت: "الدكتور قاله مينفعش نشيلها دلوقتي عشان عندها التهاب في البطن، وأما الالتهاب يروح تقدروا تعملوا العملية، وقال لازم تقطعوا إجازتكم وحجزني في المستشفى 5 أيام، ومنعني عن الأكل والشرب".

واستطردت: "أما فوقت ولقيت أحمد منزل صورتي وأنا في المستشفى اتخانقت معاه وقلتله مكنش ينفع، قالي عشان الناس تعرف إننا مش مبسوطين ومتبهدلين، وطلبت منه يمسحها".

وفاة طلعت زكريا.. راح السند والأب

استردت الفنانة الشابة هنا الزاهد صحتها، لكن لم تمض سوى أسابيع قليلة حتى تلقت صدمة كبرى، بوفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، وكان بمثابة والدها، فانهارت الفنانة في جنازة الفنان الراحل حزنًا على فراقه.

"يا حبيبي الناس بتحبك أوي، أرجو الدعاء لطلعت زكريا، إن لله وإن إليه راجعون.. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب"، هكذا علقت "هنا" عبر حسابها بموقع "تويتر" عقب جنازة الفنان الراحل.

وعلى مدار أيام متتالية، ظلت الزاهد تنشر صور الفنان الراحل، معبرة عن حبها الشديد له، وكان من ضمنها آخر صورة جمعتهما وكانت بحفل عقد قرانها، معلقة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع حبيبي وسندي وأبويا، عايزة أقولك إنك هتدخل الجنة عشان ربيت 3 بنات كأنك أبوهم وأكتر، أنا معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك".

عملية فهمي بسبب خطأ طبي

خضع أحمد فهمي لجراحة دقيقة في منطقة المرئ، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين.

وعلمت "الوطن"، أن فهمي أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المرئ، لكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.