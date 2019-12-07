بحضور داليا مصطفى.. أبطال يحتفلون بخسارة 60 كيلو في 100 يوم

نظم الدكتور محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، اليوم، احتفالية ببعض النماذج التي استطاعت التغلب على أوزانها الزائدة، والوصول للقوام المثالي، عقب مبادرة الـ 100 يوم، خلال مؤتمر صحفي، وذلك بحضور الفنانة داليا مصطفى.

من جانبه، قال "العفيفي" لـ"هُن" إنه أطلق المبادرة من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أشهر، داعيا متابعيه، للسير على بعض الخطوات والأنظمة الغذائية المناسبة، والصحية، فضلًا عن الإشارة لبعض التمريات الضرورية واليومية التي تساعدهم في التخلص من الوزن الزائد، "في ناس خست 40، و60 كيلو في 100 يوم".

مشيرًا إلى أن إنقاص الوزن أمر ضروري للغاية، للتمتع بصحة أفضل، وتجنب الأمراض الناتجة عن السمنة.

وأكد أنه مستمر في نشر النصائح الغذائية، والصحية، بشكل يومي عبر حساباته لكي يستفيد منها مُتابعيه.

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تفاصيل الاحتفالية

وبدأت الاحتفالية، بعرض صور للنماذج ذات الإرادة العالية، الذين استطاعوا التخلص من الوزن الزائد، عقب اتباع نصائح الـ100 يوم، وتكريمهم، مع التقاط الصور التذكارية لهم.

وحضرت الفنانة داليا مصطفى، بصحبة النماذج لتشجيعهم، ونقل نظامها الغذائي لهم. فضلًا عن حديثها عن دورها الأخير بمسلسل "حواديت الشانزليزيه" وكيف ظهرت فيه بهذا الجسد النحيف، لتلاءم الشخصية.

وأشار "العفيفي" إلى بعض النقاط الهامة عن مشكلات حرق الدهون، موضحًا أن نقص فيتامين "د" يعمل على نقص معدل الحرق، مما يصعب إنقاص الوزن، منوها لضرورة إجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من نسبته في الجسم، ومن ثم اتباع الأدوية اللازمة لتعويض هذا النقص، من حُقن أو أدوية شراب، مُحذرًا من الكابسولات.