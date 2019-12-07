من بينها اللب الأبيض.. أفضل 5 أطعمة يمكنك تناولها ليلًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يشعر البعض بالرغبة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ما يجعلهم في خيار صعب بين النوم جائعًا أو تناول أطعمة غير صحية والتي تؤدي إلى مشكلات خطيرة منها زيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلا أن هناك أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وفي نفس الوقت صحية.

"الكونسلتو" يستعرض أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها مساءً، وفقًا لموقعي "food.ndtv" و "health line”.

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