الامارات | أعمـاق

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاع المحيطات والبحار عبارة عن سهول وسلاسل من الجبال المغمورة، مكوّنة أودية ومنحدرات عميقة، تكسوها الأشكال المرجانية أو الغابات النباتية الطويلة، وهناك أيضاً بعض الشقوق العميقة المتعرجة، وتسمى «خانق»، تندفع منها مياه كبريتية ساخنة، من باطن الأرض صاعدة إلى السطح، وتأخذ شكل الشلالات المقلوبة، هذه المياه الكبريتية ذات قيمة غذائية كبيرة للكائنات البحرية. صورة لنوع من الروبيان الصغير جداً والذي لا يتجاوز السبعة مليمترات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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