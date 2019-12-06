كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - تتمنى كل سيدة الحصول على حواجب كثيفة وطبيعية. تعتبر طريقة رسم الحواجب خطوة أساسية من خطوات المكياج اليومي، وتعتمد على ملئ الفراغات بين شعيرات الحاجب ، وتحديد شكل الحاجب مما يبرز جمال عينيك.

ويمتاز رسم الحواجب بأنه طريقة سريعة وفعالة للحصول على حواجب كثيفة ومثالية تلائم شكل وجهك وعينيك.

اتبعي هذه النصائح للحصول على حاجبين يظهرانكِ أصغر سنّاً.

ما تحتاجين إليه:

تحديد شكل الحاجب يبرز جمال عينيكِ



•مرآة كبيرة، يفضل أن تكون بالقرب من النافذة للحصول على ضوء طبيعيّ.

•مقصّ حواجب ناعم.

•فرشاة صغيرة، فرشاة أسنان الأطفال أو فرشاة ماسكرا قديمة نظيفة.

•ملقط جيّد غير حادّ منعاً لأيّ جرح في الجفن.

•40 دقيقة من الوقت، وهو ما تحتاجينه كحدٍّ أقصى، لتستغرقي وقتاً كافياً دون عجل.

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الخطوة الأولى

مشطي الحواجب للأعلى

مشطي الحواجب للأعلى، إذا كانت طويلة جدا قصّي أطرافها بحذر مثلما تقصّين الأطراف المتقصّفة.

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الخطوة الثانية

ابدأي بنزع الشعر تحت الحاجب في اتّجاه نموّه

ابدأي بنزع الشعر تحت الحاجب في اتّجاه نموّه، أزيلي صفّاً واحداً من الشعر من الزوايا الداخليّة حتى الأطراف. إذا لزم الأمر، أزيلي صفّاً ثانياً من الشعر من تحت القوس مباشرة، لفتح القوس، ثمّ أنزعي الشعرات المتناثرة في المنطقة التي ليست جزءاً من الحواجب أو خطّ الشعر.

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الخطوة الثالثة

انزعي الشعر بين الحاجبين

أما في المرحلة الأخبرة لـ طريقة رسم الحواجب ، انزعي الشعر بين الحاجبين. لمعرفة من أين يجب أن يبدأ الحاجب، امسكي فرشاة أو قلم رصاص عمودياً مقابل جانب الأنف. يجب أن يبدأ الحاجب حيث مكان القلم عند الحاجب.

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الخطوة الرابعة

مشّطي الحواجب للأسفل باستخدام الفرشاة

مشّطي الحواجب للأسفل باستخدام الفرشاة، إذا كانت لا تزال طويلة جدّاً، قصّيها بعكس اتّجاه النموّ. تذكّري أن تقصّي بحذر بالغ منعاً لأيّ خطأ، فإذا تمّ نزع شعرة عن طريق الخطأ فما عليكِ إلّا انتظار نموّها ثانية.

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الخطوة الخامسة

املئي الفراغات باستخدام منتج أساسه الشمع فوق البودرة لملء الحاجب

حين تشكلين مظهر الحواجب الأنسب لوجهكِ، املئي الفراغات باستخدام منتج أساسه الشمع فوق البودرة لملء الحاجب، سيلتصق بالبشرة لفترة أطول ويثبّت الشعر في مكانه. اختاري لوناً أفتح بدرجة أو درجتين من لون الشعر ومشطّيه كي يمتزج مع الحواج. وهذه أفضل طريقة رسم الحواجب.

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