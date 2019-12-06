طرق تنسيق معاطف شتوية ملونة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - قدّمت عروض أسابيع الموضة باقة منوعة من أحدث موديلات المعاطف هذا العام. فهل تخيلتي خزانتك بدون معاطف في شتاء 2020؟ بالتأكيد لن تتمكني من مواجهة شدة البرد بدون أناقة وجاذبية معاطف 2020.

معاطف شتوية 2020

باقة متنوعة من المعاطف الطويلة ذات الألوان الزاهية والمبهرة والتي يمكن تنسيقها بأكثر من ستايل ومع العديد من القطع.



نسقي المعطف الطويل باللون الوردي مع بنطلون كاروه وتوب باللون الأسود لتتمتعي بطلة غير تقليدية، ولا تتردي في ارتداء معطف شتوي كاروه مع توب خفيف وبنطلون جينز.

معاطف شتوية 2020



إن كنت من محبي ارتداء التنورات في الشتاء فعليك بتنسيق المعطف الطويل معها لتحظي بإطلالة جذابة، وكذلك الفستان القصير.كل ما عليك فعله هو اختيار اللون المفضل لك وتألقي بستايل عصري.

معاطف شتوية 2020





لا تتردي مطلقا في مطالعة الصور لتلهمك بأفكار لتنسيق معاطف شتوية 2020 بطرق مختلفة.

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