طرق تنسيق معاطف شتوية ملونة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - قدّمت عروض أسابيع الموضة باقة منوعة من أحدث موديلات المعاطف هذا العام. فهل تخيلتي خزانتك بدون معاطف في شتاء 2020؟ بالتأكيد لن تتمكني من مواجهة شدة البرد بدون أناقة وجاذبية معاطف 2020.
باقة متنوعة من المعاطف الطويلة ذات الألوان الزاهية والمبهرة والتي يمكن تنسيقها بأكثر من ستايل ومع العديد من القطع.
نسقي المعطف الطويل باللون الوردي مع بنطلون كاروه وتوب باللون الأسود لتتمتعي بطلة غير تقليدية، ولا تتردي في ارتداء معطف شتوي كاروه مع توب خفيف وبنطلون جينز.
إن كنت من محبي ارتداء التنورات في الشتاء فعليك بتنسيق المعطف الطويل معها لتحظي بإطلالة جذابة، وكذلك الفستان القصير.كل ما عليك فعله هو اختيار اللون المفضل لك وتألقي بستايل عصري.
لا تتردي مطلقا في مطالعة الصور لتلهمك بأفكار لتنسيق معاطف شتوية 2020 بطرق مختلفة.
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