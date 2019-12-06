عندها 17 سنة.. علاقة إنجي المقدم بابنتها: "بتتمرد وبتتعصب عليها"

عادة ما تبدو الفنانة إنجي المقدم، في مظهر أنيق يجعل أن يكون لديها ابنة شابة تبلغ من العمر 17 عامًا، أمرا غير قابل للتصديق، هذا ما كشفت عنه الفنانة خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي.

وأوضحت إنجي المقدم، بأنها تحاول السيطرة على أعصابها كثيرًا، خاصة أنها تفقدها أمام ابنتها التي تعيش مرحلة المراهقة: "من أهم عيوبي أني عصبية، تحسنت كثيرا عن السابق لكني مازلت عصبية، وأحاول السيطرة على أعصابي خاصة مع ابنتي ذات الـ17 عامًا، لكنها في فترة صعبة وتمرد وترد عليّ بطريقة لا تعجبني مما يثير عصبيتي".

ومع ذلك ورغم صعوبة التعامل مع ابنتها المراهقة، رأت "إنجي"، أن تربية البنت أسهل بعض الشيء عن الولد، بحسب ما اكتشفته في علاقتها مع ابنيها.

والفنانة إنجي المقدم، تشارك حاليًا في مسلسل "حواديث الشانزليزيه" الذي يشاركها في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي.