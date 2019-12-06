احذر "الأوبن بوفيه" والكحوليات.. نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

أزمة كبيرة تواجه البعض مع دخول فصل الشتاء، وهو ما يعرف بـ "موسم الاضطراب العاطفي"، والذي يتم تناول فيه الأطعمة والمشروبات بكثرة، ما يتسبب في زيادة أوزانهم، ويقدم موقع "webmd" عددا من النصائح لتجنب تلك الزيادة ومنها الابتعاد عن "الأوبن بوفيه".

1-ممارسة التمارين الرياضية

تقول ليزا جيانيتو، دكتوراه في الطب، أستاذ مركز الحمية واللياقة في المركز الطبي بجامعة ديوك في دورهام، نورث كارولاينا، إن تحديد جدول زمني منتظم للياقة البدنية، هو مفتاح الحفاظ على الوزن في فصل الشتاء، وعندما يكون الجو باردًا ، فأنت أكثر عرضة للذهاب إلى منزلك الدافئ ومشاهدة التلفزيون، إذا لم تضع جدولا منتظما للياقة البدنية يتضمن مجموعة متنوعة من التدريبات الرياضية.

2-عدم الذهاب لحفلات "الأوبن بوفية"

تقول جولي آن هينستنبرج، مديرة برنامج التغذية بجامعة لا سال، إن الفواكه والخضروات هي المورد الرئيسي للحصول على الكربوهيدرات، وليس من الكحوليات والكعك والوجبات الدسمة، ولذلك عليك تجنب أماكن عرض الطعام بكميات كبيرة، مثل دعوات "الأوبن بوفيه"، حتى لا تضعف أمامها وتتناولها.

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ونصحت جولي آن، بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف لملء الأمعاء قبل الذهاب لحفل به "أوبن بوفيه"، كتناول مجموعة من الجزر الصغيرة أو سلطة كبيرة أو تفاحة، على سبيل المثال، للحد من رغبتك في الحصول على السعرات الحرارية من الحفلات، إذ أن تناول الأكل لا يرتبط بالجوع، وكلما زاد عدد الأطعمة المتوفرة في الوجبات، زاد احتمال تناول المزيد من الطعام.

3-تجنب الكحول

يقول سكوت إيزاكس، دكتوراه في الطب في جامعة إيموري، والمدير الطبي في المركز الصحي الذكي: "نظرًا لأن العديد من احتفالات الأعياد تتضمن الشرب، فمن السهل تناول الكثير من السعرات الحرارية دون إدراك ذلك، وأنه لابد من شرب كوب من الماء أو صودا غذائية، قبل وبعد كل مشروب كحولي، للمساعدة في تسريع وتخفيف السعرات الحرارية".

4-متابعة السعرات الحرارية

لتجنب زيادة الوزن، عليك أن تتابع نسبة حرق السعرات الحرارية لديك باستمرار، فإنها قد تقل نتيجة قلة الحركة بسبب برودة الطقس، وأن هناك بعض الأشياء التي تساعد على زيادة نسبة الحرق، كممارسة التمارين الرياضية، وتناول بعض المشروبات كالشاي الأخضر.