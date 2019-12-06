“الشيطان يتعلّم منها ومنه”.. هكذا قتلت زوجة عربية زوجها ومارست العلاقة المحرّمة مع عشيقها بجوار الجثة!

اعترفت زوجة مصرية وعشيقها بقتل زوجها بطريقةٍ شيطانية، لكي يخلو لهما الجو في منطقة “مركز ديرب نجم” بمحافظة الشرقية المصرية.

وعُرضت الزوجة وعشيقها على محكمة جنايات الزقازيق، الخميس، واعترفا بتفاصيل جريمتهما التي وقعت في شهر يوليو من العام الماضي أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام عليهما، وإحالة أوراق القضية لمفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الجريمة ..

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بدأت الخطة الشيطانية بأن أعطت الزوجة زوجها – المجني عليه – 3 عقاقير منوّمة في مشروب النسكافيه، وبعد أن تأكدت من نومه العميق تركت باب شقتها مفتوحاً انتظاراً لوصول عشيقها.

وبعد أنّ وصل العشيق، دخل غرفة النوم وقام بضرب المجني عليه بخشبة على الرأس، وخنقه بسلك الكهرباء، وبعد ذلك أقام علاقة جنسية معها.

وبعد انتهاء العلاقة بين العشيقين، حمل جثة الزوج القتيل على عربة وتخلص منه بالبحر.

ويبلغ الزوج المجني عليه من العمر 28 عاماً، ولديه من زوجته المتهمة طفل وحيد يبلغ من العمر اربع سنوات.