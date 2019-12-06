بين الشائعات والحلم.. رجال في حياة جوهرة: ممكن أتجوز أحمد عز

"في نص مليون راجل نفسهم يكونوا مكانك".. بهذه الكلمات مازحت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، مقدم برنامج "الأجرة ورا"، المذاع على "يوتيوب" مساء أمس، فخورة بشعبيتها الكبيرة في "أم الدنيا"، وسط ارتباط اسمها برجال مصريين بين "شائعات الارتباط" و"رغبتها بالزواج منهم".

"هن" رصد أبرز تصريحات الراقصة الروسية، عن الرجال المصريين خلال الفقرات التالية:-

أحمد عز "جنتل مان" و شبه "جيمس بوند"

أثناء اللقاء نفسه، لعبت الراقصة الروسية السؤال "من تريد أن تتزوج من الفنانين المصريين"، لتنتهى الأسئلة باختيارها الممثل أحمد عز، الذي وصفته بـ"الفرفوش" و"جنتل مان"، و"جيمس بوند".

الزواج من رجل مصري

في العديد من اللقاءات والتصريحات الصحفية، قالت جوهرة إنها لا تمانع الزواج من رجل مصري، متابعة: "ممكن لو اتجوز مصري، أخد الجنسية وأبقى مصرية وشغلي يبقى أسهل".

شائعة الزواج من أحمد سعد

وفي مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة ارتباط جوهرة بالفنان أحمد سعد، عقب ظهورهما سويا في أحد الأفراح، في ظل انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، وبدورها سخرت الراقصة جوهرة من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تحبه كفنان فقط، ولكنها غير مرتبطة به.

Advertisements

شائعة الزواج من علاء حكيم

وفي أغسطس الماضي، نشر حساب مزيف يحمل اسم جوهرة نبأ زواجها من شاب مصري يدعى "علاء حكيم"، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي، حيث كتبت "حكيم": "الأخبار المتداولة عن زواجي من الراقصة جوهرة مع احترامي وتقديري للجميع غير صحيحة".

وأعربت الراقصة الروسية جوهرة عن استيائها من الأخبار التي تنشر من حين للآخر على لسانها من خلال عدد من الصفحات الوهمية التي تحمل اسمها.

ونفت جوهرة شائعة زواجها التي انتشرت خلال الساعات الماضية، مؤكدة لـ"الوطن"، أنها لا تعرف أي شيء عن ذلك الشخص الذي أشيع أنها تزوجت منه، وأنها لم تقابله من قبل ولا تعرف سبب ارتباط اسمها به.

يذكر أنه جرى تسريب فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها الراقصة الاستعراضية "جوهرة" برفقة شاب مصري يدعى خالد أحمد، في أوضاع مخلة، وقال الشاب لاحقا إنه متزوج من "جوهرة"، وإنه جرى تسريب الفيديوهات بعد سرقة هاتفه.