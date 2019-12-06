فرق مسرحية تواجه العنف ضد المرأة بالفن في 10 محافظات: "فوزنا بجوايز"

«نواة».. ذلك المشروع مسرح مجتمعي، أبطاله شباب من الجنسين من عمر 18 لـ35 عاماً،، الذي دشنته فرق مسرحية في 10 محافظات، لمناهضة العنف ضد المرأة، ومناقشة القضايا النسوية من التحرش وظاهرة الزواج المبكر وختان الإناث، وآخر عرض قدموه «حكايات بيوتنا».

المشروع فكرة ثلاثة شباب، منهم فارس صواف، شاب سوري، الذي يحكى أنهم يقدمون دورات تدريبية باستمرار للشباب في محافظات الجمهورية لإعداد ممثل وورش كتابة وحكى وإضاءة وديكور وغيرها، المشروع الذي يقدم عروضاً بدعم من صندوق الأمم المتحدة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحمس له حمدي حسن، من قنا، وانضم له ليصبح المنسق العام لفريق «نواة قنا»، مؤكداً أنه تم تنظيم ورشة لمدة 21 يوماً أنتجت العرض المسرحي «حكايات جنوبية»، شارك فيه 22 ممثلاً من الجنسين، وعلى مدار عام تم إنتاج 30 عرضاً قُدمت في قرى الصعيد ومراكز الشباب والمدارس: «خدنا جائزة أحسن فريق و5 جوائز فردية في مهرجان نواة للمسرح المجتمعي».