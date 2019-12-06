هنا الزاهد: مابحبش حد يقولي يا مدام واتخانقت مع واحدة بسبب الكلمة دي

أبدت الفنانة هنا الزاهد اعتراضها على مناداتها بكلمة "مدام هنا" وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، وقالت هنا الزاهد: "أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي".

وطالبت هنا الزاهد بمن ينادي عليها أن يناديها باسمها بدون ألقاب سواء أستاذة أو مدام.

وتحدثت هنا الزاهد عن فيلم "قصة حب"، مشيرة إلى أن المخرج عثمان أبولبن أقنعها بالقيام ببطولة الفيلم هو والمنتج ياسر صلاح لافتة إلى أنها بكت بعد سماعها قصة الفيلم من المخرج.