جوهرة في أحدث ظهور لها: "أحمد عز الممثل اللي ممكن اتجوزه"

عقب أيام من تداول مقاطع فيديو مُخلة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حلت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، ضيفة ببرنامج "الأجرة ورا"، المذاع على "يوتيوب"، لمدة 13 دقيقة، والذي أُدير باللغتين العربية والإنجليزية.

"هن" رصد أبرز تصريحات الراقصة الروسية خلال الفقرات التالية

- "سر النجاح هو الإيمان بنفسك، دون الالتفات لأحاديث الآخرين".

- "أحب الرجال أكتر من الشوكولاتة".

- "أحمد عز هو الممثل المصري الذي يمكن أن اتزوجه، لأنه (فرفوش) وشبه (جميس بوند)"

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- "جسمي مش مثالي، معملتش أى عملية تجميل، وبتسغرب إزاي البنات بتحط إبر وحقن في وشهم".

يذكر أنه جرى تسريب فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها الراقصة الاستعراضية "جوهرة" برفقة شاب مصري يدعى خالد أحمد، في أوضاع مخلة، وقال الشاب لاحقا إنه متزوج من "جوهرة"، وأنه جرى تسريب الفيديوهات بعد سرقة هاتفه.