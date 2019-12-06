الامارات | النظارات الكلاسيكية.. موضة مثالية لا تتغير

شكرا لقرائتكم خبر عن النظارات الكلاسيكية.. موضة مثالية لا تتغير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر النظارات ذات التصاميم والقصات الكلاسيكية، واحدة من أكثر المقتنيات التي تستحق الاستثمار فيها، حيث تتميز بأنّ لها قدرة على أن تبقى محبوبة ومناسبة مهما تنوعت واختلفت صيحات الموضة، لما لهذه التصاميم ذات القصات غير المرتبطة بزمن معين، القدرة على أن تتناسب وجميع الأذواق، وقصات الوجه المختلفة.

وتعتبر «نظارة الطيار»، واحدة من تلك التصاميم الكلاسيكية المنتشرة والمناسبة لمختلف الأذواق لمرونتها وقدرتها على التشكل والتغير في الشكل جزئياً، أو في ألوان الزجاج، كما تعتبر قصة «القطة» واحدة من النظارات الكلاسيكية النسائية أيضاً، بالرغم من أنها قد لا تتناسب وجميع قصات الوجه، إلا أن لها قدرة على التسلل إلى قلب أي فتاة، كما أنها تعود وبقوة لهذا الموسم.

تتميز الإطارات الشفافة ذات اللون البني المبقع، بكونها هي أيضاً من الإطارات ذات اللون الكلاسيكي، وغالباً ما تميل هذه الإطارات إلى الشكل المستدير، أو ذي الأطراف المدببة، إضافة إلى الكبيرة المستديرة المفضلة منذ سبعينات القرن الماضي، والكثير غيرها.