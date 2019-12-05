فساتين سهرة موضة خريف 2019 للقصيرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 10:43 مساءً - تعاني قصيرات القامة عند البحث عن ملابس تناسبهن ، وخاصة إذا كانت فساتين سواريه. تنوعت تصاميم فساتين السهرة التي قدمتها دور الأزياء العالمية ضمن مجموعات الملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، بعض الصيحات أتت في صالح قصيرات القامة، تعرفي إلى أحدث الموديلات واختاري منها ما يزيد من طولك.

فساتين سهرة مستقيمة القصة

Dennis Basso



استحوذت فساتين السهرة المصممة بقصة مستقيمة على إهتمام أشهر المصممين، فقدمت ماركة دينيس باسو Dennis Basso فستان مخمل باللون الوردي القريب للون البشرة كفيل بإظهارك بطول أكبر مما أنتِ عليه، كذلك لفتنا الفستان الأسود المصمم بتنورة نصفها من الشيفون الشفاف من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji، اعتمديه لتبرزي طول ساقيكِ.

فساتين سهرة بقصة حورية البحر

Y Project



كالعادة سجلت فساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses حضور كبير على مدرجات العروض وتألقت بها عارضات Y Project وباميلا رولاند Pamella Roland وكريستيان سيريانو Christian Siriano، وذلك الأخير تميز بالتنورة عالية الخصر التي ستوحي بأن القسم السفلي من قوامك بطول أكبر.

فساتين سهرة بشق جانبي

Genny



انتشرت موضة فساتين السهرة المزينة بشق على أحد الجانبين وتألقت بها عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka وجيني Genny و إرمانو سرفينو Ermanno Scervino ويفضل أن تكون بقبة V Neck لتزيد من طول القسم العلوي من قامتك.

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فساتين سهرة مخططة

J.Mendel



برزت هذا العام موضة الأزياء المخططة وطالت فساتين السهرة التي حبكت بخيوط فضية رفيعة بشكل عمودي بطول الفستان كما في التصميم الذي رصدناه من مجموعة ماركة J. Mendel، يظهر هذا الموديل من ترتديه بقامة ممشوقة كما تخفي تنورته الواسعة عيوب الجسم.

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