الامارات | محافظ ليون يشيد بعمق العلاقات مع دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ليون يشيد بعمق العلاقات مع دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد محافظ مدينة ليون الفرنسية جيرارد لوكوم بمتانة و عمق العلاقات الثنائية بين مدينتي دبي و ليون خصوصا المتعلقة بالجوانب التجارية والصناعية والثقافية.

وقال لوكوم في تصريح خاص للإمارات اليوم على هامش المؤتمر الصحفي المقام بمناسبة إطلاق النسخة 167 من مهرجان ليون للأضواء: "قطعت مدينة دبي أشواطا كبيرة في وقت قصير لإضاءة رموزها المعمارية و على رأسها برج خليفة الذي يبهر العالم كل عام جديد وفي كل مناسبة بعروض خلابة".

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و أضاف: " أتذكر أنه كان لنا دور في تقديم الاستشارة والخبرة عن طريق إرسال فنيين للمساعدة في إنجاح ذلك الحدث المهم في دبي من خلال إطلاع المسؤولين هناك على تجربتنا في إضاءة معالم ليون التاريخية".

و أعرب لوكوم عن إعجابه بالتطور الذي تمر به دبي قائلا: " تجربتنا لا تقارن بتجربة دبي اليوم، لأن نطاق عملنا في هذا المجال أصغر حجما من دبي". و أضاف: "حظيت بفرصة زيارة دبي و رأيت الاستعدادات المبهرة الجارية لإقامة معرض دبي إكسبو 2020، وهو معرض دولي بارز ينتظره العالم كل خمسة أعوام، والذي سيكون حدثا ضخما وخاصا هذه المرة لأن دبي ستحتضنه و ستنجح في جذب العالم كله لزيارتها والتمتع بإكسبو إضافة إلى تمضية وقت ممتع في ربوع هذه المدينة الجميلة".

و أكد أن دبي ستكون قلب العالم خلال الحدث المرتقب خصوصا لما تتمتع به من موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب و الشمال بالجنوب، قائلا: "سنحرص على أن نكون هناك معكم.