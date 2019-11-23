الامارات | نصائح تُعيد للبشرة شبابها في الكِبر

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تُعيد للبشرة شبابها في الكِبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر إنه يمكن استعادة شباب البشرة في الكِبر من خلال بعض حيل المكياج، إلى جانب العناية السليمة والتغذية الصحية.

وأوضحت هوبر أن كريم الأساس «الفاونديشن» يعد بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة متجانسة؛ حيث إنه يعمل على إخفاء الاحمرار والبقع واتساع الأوردة.

ويمكن مواجهة الهالات السوداء حول العين بواسطة كونسيلر ذي لون أفتح من لون البشرة بنصف درجة أو درجة، في حين يمكن مواجهة البقع الصبغية باستخدام كريمات عناية تحتوي على أحماض الفواكه أو خلاصة العرقسوس. ومن المهم أيضاً العناية بالبشرة جيداً بواسطة منتجات العناية الغنية بمواد الترطيب، مثل اليوريا وحمض الهيالورونيك، مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة والديكولتيه؛ نظراً لأنها أكثر نحافة وأقل رطوبة من بشرة الوجه، ومن ثم أكثر عُرضة للتجاعيد. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في استعادة شباب البشرة.