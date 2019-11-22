صور.. شيرين رضا تتألق بفستان قصير على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

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تألقت الفنانة شيرين رضا، على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، في ثالث أيام فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، لدورته الـ 41، وذلك قبل عرض فيلم "سيدة البحر".
وظهرت الفنانة بإطلالة بسيطة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الكارو الملون، غلب عليه لوني الرمادي، والمارون، كما جاء تصميم الفستان بأكمام ورقبة بسيطة.
واعتمدت الفنانة في إطلالتها على الشعر المرفوع، والمكياج الهادئ.
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
وانطلقت مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
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