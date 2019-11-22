سالي فؤاد: الحسد سبب طلاقي.. حياتنا الشخصية لازم تبعد عن السوشيال

خرجت خبيرة التغذية سالي فؤاد، عن صمتها بشأن انفصالها عن زوجها "هشام"، والتي أعلنت عنه منذ يومين عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "فؤاد" في مقطع فيديو، عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "أنا اطلقت فعلًا، وكل اللي اقدر اقوله مش لازم حياتنا الشخصية تكون على السوشيال ميديا، لأن الحسد مذكور في القرآن".

وتابعت: "بعد مكالمة هشام ليا على الهواء في عيد ميلادي، وكلامي ليه، فعلًا حصلنا مشاكل كتير سلبية وانتهى الأمر بالطلاق، فعلا ده من الحسد، وربنا يحفظنا جميعًا، ومش كل حاجة تنزل".

زوج سالي فؤاد يفاجئها على الهواء

وكان زوج "سالي" فاجئها في عيد ميلادها الماضي، بمكالمة على الهواء، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، لترد عليه: "هشام من غيرك مكنتش وصلت، أنت دعمي في حياتي".

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سالي فؤاد تعلن طلاقها

ونشرت "سالي" منذ يومين، صورة يبدو عليها الحزن فيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي"

الصورة تداولها الكثيرون مُعبرين عن صدمتهم من الخبر، خاصة إن "سالي" دائما ما كانت تتحدث عن زوجها ودعمه لها.