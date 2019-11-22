خرجت خبيرة التغذية سالي فؤاد، عن صمتها بشأن انفصالها عن زوجها "هشام"، والتي أعلنت عنه منذ يومين عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت "فؤاد" في مقطع فيديو، عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "أنا اطلقت فعلًا، وكل اللي اقدر اقوله مش لازم حياتنا الشخصية تكون على السوشيال ميديا، لأن الحسد مذكور في القرآن".
وتابعت: "بعد مكالمة هشام ليا على الهواء في عيد ميلادي، وكلامي ليه، فعلًا حصلنا مشاكل كتير سلبية وانتهى الأمر بالطلاق، فعلا ده من الحسد، وربنا يحفظنا جميعًا، ومش كل حاجة تنزل".
زوج سالي فؤاد يفاجئها على الهواء
وكان زوج "سالي" فاجئها في عيد ميلادها الماضي، بمكالمة على الهواء، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، لترد عليه: "هشام من غيرك مكنتش وصلت، أنت دعمي في حياتي".
سالي فؤاد تعلن طلاقها
ونشرت "سالي" منذ يومين، صورة يبدو عليها الحزن فيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي"
الصورة تداولها الكثيرون مُعبرين عن صدمتهم من الخبر، خاصة إن "سالي" دائما ما كانت تتحدث عن زوجها ودعمه لها.
كانت هذه تفاصيل خبر سالي فؤاد: الحسد سبب طلاقي.. حياتنا الشخصية لازم تبعد عن السوشيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.