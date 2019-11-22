طريقة عمل مهلبية بالقهوة

المهلبية بالقهوة من الحلوى غير التقليدية، التي يفضلها عشاق "الكافين" وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها، نظرا لمذاقها المميز قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طريقة تحضير مهلبية بالقهوة سريعة الذوبان. مقادير المهلبية بالقهوة 3 أكواب من اللبن. 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. نصف كوب سكر. نصف كوب نشا. شوكولاتة مبشورة (للوجه). Advertisements طريقة تحضير المهلبية بالقهوة - خلط اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار. - إضافة السكر والنشا على الخليط بالنار حتى الغليان. - وضع الخليط في كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه.

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