الامارات | دبي في اليوم الوطني.. مدينة عامرة بـ «روح الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في اليوم الوطني.. مدينة عامرة بـ «روح الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، الذي يشتمل على حفلات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين، إلى جانب عروض تقليدية، وألعاب نارية، وأنشطة ملائمة لأفراد العائلة كافة، لتحتفي بـ«روح الاتحاد»

وستعكس الاحتفالات الجارية على مستوى المدينة بكاملها مختلف جوانب تطوّر مسيرة الدولة على مرّ السنين، وتلقي الضوء على نمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية، وحسن ضيافة الشعب الإماراتي. كما ستتخللها برامج وفعاليات ترفيهية مميزة، ترسّخ مكانة دبي كوجهة عائلية على مدار العام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «تدعو دبي ضمن إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، كل السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وفي التجارب العائلية الاستثنائية التي يجري تنظيمها على مستوى المدينة بكاملها. فقد قدّم شركاؤنا من القطاعين الخاص والعام الدعم لنا مجدداً، في إعداد برنامج فعاليات وأنشطة لافتة، تعكس حسن الضيافة والتقاليد الإماراتية، وتتيح للزوار مشاركة المقيمين انتماءهم إلى هذه المدينة متنوعة الثقافات».

الحفلات الموسيقية

يمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية، التي تحييها باقة من النجوم الإماراتيين، مثل بلقيس، وحسين الجسمي، وحمد العامري، وعيضة المنهالي، ومحمد الشحي، إضافة إلى النجم الكويتي عيسى المرزوق، الذين سيقدمون حفلات موسيقية مجانية في لا مير والقرية العالمية والسيف.

الحفلات الموسيقية في لا مير: 29 نوفمبر الجاري: عيضة المنهالي، الأول من ديسمبر: بلقيس وعيسى المرزوق، الثاني من ديسمبر: حسين الجسمي.

أما الحفلات الموسيقية في السيف فستكون على الشكل الآتي: السادس من ديسمبر: محمد الشحي، وفي القرية العالمية الثاني من ديسمبر: حمد العامري، وستنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومي الأول والثاني من ديسمبر عروض الألعاب النارية، التي ستنير سماء دبي بألوانها، ويمكن للزوار مشاهدة العروض في المواقع الآتية: لا مير،السيف، ذا بيتش، «ذا بوينت»، القرية العالمية.

مطار دبي

يستضيف مطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين عدداً من الأنشطة بمناسبة اليوم الوطني، حيث سيلقي وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة حول التسامح، ضمن إطار فعالية خاصة بالموظفين، تجري في محطة الركّاب 3 في مطار دبي الدولي، في 27 نوفمبر الجاري. وتتبع الكلمة عروض فولكلورية يؤديها أطفال إماراتيون، إلى جانب أنشطة أخرى. وستقدم فرق موسيقية عروضاً في مطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين يومي الأول والثاني من ديسمبر، وسيتلقّى المسافرون هدايا ترحيبيّة.

فيستيفال سيتي مول

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في اليوم الوطني الـ48 يستضيف «دبي فيستيفال سيتي» عرض «تخيّل» الذي يقدم أشخاصاً من جنسيات متعددة، يعتبرون دولة الإمارات بمثابة موطن لهم. وتدعو حملة «دبي فيستيفال سيتي مول»، بعنوان «فيسس أوف ذا نيشن»، جميع المتسوقين إلى مشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الوسم #FacesoftheNation، لفرصة أن يكونوا من الذين ستُبثّ صورهم خلال هذا العرض المميّز الذي يقام عند الساعة 8 و10 مساءً. كما سيجري عرضان مبهران للألعاب النارية بعد انتهاء كلّ عرض لـ«تخيّل»، وسيتسنّى للمتسوقين الاحتفال بتراث الإمارات، ضمن فعاليات ترفيهية إماراتية تراثية.

4 محطات وفعاليات

ستتوزع في أماكن مختارة من دبي احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، وستكون مناطق جذب كبيرة، نظراً لتنوع وجماليات هذه الفعاليات، ومنها:

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عرض ضوئي مدهش عند برج خليفة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، وستتوهج نافورة دبي بأضواء العروض الخاصة التي تقام يومياً عند الساعة 6 و7 و8 و9 مساءً.

تشكّل هذه الفعالية الحصرية في دبي مول جزءاً من الاحتفالات، وسيتخللها توزيع أعلام وأوشحة ودبابيس طيلة فترة الأيام الثلاثة التي تستمر خلالها الفعالية، إضافة إلى عرض لفرقة تقليدية يوم الثاني من ديسمبر.

يمكن للجمهور الاطلاع على إرث الإمارات الغني، من خلال مجموعة من الصور في معرض «الآباء المؤسّسون» في متحف الاتحاد، الذي يقام بتنظيم من هيئة دبي للثقافة والفنون. يصوّر المعرض تاريخ هذه الدولة، وتطوّرها، ودور الآباء المؤسسين فيه، ويركّز على أبرز الأحداث التي أدّت إلى قيام الاتحاد في ديسمبر 1971.

يعود موسم «10 مايلر» بنسخته الخاصة مع السباق الثاني من أصل خمسة سباقات. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسافة ثلاثة كيلومترات، أو خمسة كيلومترات، أو 10 كيلومترات، أو 10 أميال (16 كيلومتراً)، والجري ضمن أجواء حيوية رائعة، فيما يعلّقون العلم الإماراتي على زيّهم بهذه المناسبة الوطنية.

أحمد الخاجة:

«تدعو دبي المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وفي التجارب العائلية الاستثنائية».