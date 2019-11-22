الامارات | 5 نصائح للعناية بالأسنان واللثة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للعناية بالأسنان واللثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر الرجال أقوى جسدياً من النساء، لكن عندما يتعلّق الأمر برعاية أنفسهم والاهتمام بصحتهم نراهم مهملين أحياناً. تقدم أخصائية علاج أمراض اللثة وزراعة الأسنان في مراكز الدكتور نيقولا وآسب، الدكتورة غدير عطعوط، نصائح مهمة حول كيفية الاهتمام بأسنان الرجال ولثتهم في شهر نوفمبر، الذي يشهد ما يُعرف بحركة «موفمبر» الرجالية.

بداية علينا فهم طبيعة التحديات التي تتعرّض لها أسناننا، وأهمها التكلّس أو ما يُعرف بـ«البلاك»، وهو طبقة رقيقة تلتصق بسطح السن، وتُعتبر السبب الأساس لالتهابات اللثة وتسوس الأسنان لدى الرجال.

وأظهرت أبحاث علمية حديثة أن معدل التهاب اللثة لدى الرجال يشكّل 60%، أي أعلى مما لدى النساء (40%)، لذلك يحتاج الرجال إلى العناية بصحة الفم تجنباً لالتهابات اللثة، في ما يلي عدد من النصائح يقدمها من مراكز الدكتور نيقولا وآسب: