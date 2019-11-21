منة شلبي تعليقا على تسلمها جائزة فاتن حمامة: "بهديها لأمي اللي بنجح بيها وعشانها وليها"

نشرت الفنانة الشابة منة شلبي، صورة جديدة لها، أثناء تكريمها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "شكراً مهرجان القاهرة السينمائي على التكريم العظيم والجايزة المهمة جداً في مشواري، هفضل على طول أقول إني فخورة بانتمائي لصناعة السينما اللي بتعلمنا نحس ونحب ونضحك ويبقى عندنا مشاعر".

وتابعت: "شكراً لكل المخرجين اللي اشتغلت معاهم وصدقوا فيّا وخلوني بطلة لأحلامهم، ولإدارة المهرجان تاني على اختياركم لهند إنها تقدملي الجايزة، اتنين اتنين اصحاب اصحاب بجد، ولزمايلي واصحابي الحلوين على فرحتهم بيا ووقوفهم جنبي، حب كتير لكل حد باركلي وآسفة إني مش لاحقة أرد عليكم كلكم، بحبكم واحد واحد وواحدة واحدة، وأخيراً وليس آخراً بهدي الجايزة دي لأمي اللي أنا بنجح بيها وعشانها وليها".

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افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".