"الأسود يليق بهن".. أبرز إطلالات الفنانات في ثاني أيام "القاهرة السينمائي"

خطف الفنانات الأنظار خلال اليوم الثاني من فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41، وتنوعت أزيائهن ما بين الأحمر والأسود، ويرصد "هُن"، ابرز إطلالات النجمات، التي تميزت باللون الأسود.

ساندي علي

ظهرت ساندي علي، في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستان أسود قصير، وزينت الفستان بإكسسوارات ماسية مكونة من أقراط مع خواتم باللون الفضي.

وأطلت "يوسف" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، ومكياج "سموكي".

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كما طغى اللون الأسود على أزياء صُناع الفيلم التونسي "بيك نعيش" خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي.

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الأيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".