معرض يظهر العنف الأسري بالأشعة السينية

قرر أحد أطباء مستشفى سان كارلو في مدينة ميلانو بإيطاليا، أن يقيم معرضا للعنف الأسري الذي يصادفه يوميا، ليظهر مدى بشاعة ما يحدث داخل جدران البيوت.

ويحتوي المعرض على صور بالأشعة السينية، الذي أظهر ما تتعرض له النساء من أزواجهن السابقين أو أصدقائهن أو أزواجهن الحاليين من اعتداءات جسيمة، وهو ما أسماه "الرعب اليومي الذي يشاهد في غرف الإسعاف".

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وأوضح الطبيب، أن النساء لا يجدن في الغالب القوة للبوح بما يحدث لهن، "لكن الجثث والإصابات تتحدث بلسانهن، وتكشف عن حالة من الرعب اليومي".

وتابع بحسب ما نشرت "روسيا اليوم، "ولهذا السبب قررت إظهار العنف المنزلي كما نشاهده في غرف الإسعاف العاجل من عظام وأنوف وأياد مكسورة ومعاصم ملتوية وعيون مظلمة وطعنات وعلامات خنق وآثار تعذيب بشظايا زجاج، أو حتى خنجر في الظهر".