نجمات مهرجان القاهرة السينمائي يشاركن في "تحدي نفخ اللبان"

تنافس عدد من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحادية والأربعين، في تحدٍ غريب من نوعه، مع مراسل شاشة dmc، على هامش فعاليات المهرجان.

وشاركت النجمات في "تحدى نفخ اللبان"، حيث ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته فضائية "DMC"، عبر صفحتها على "فيس بوك"، عدد من النجوم الذين تحمسوا للتحدي بعدما تعجبوا منه في بداية الأمر.

وكان من أبرز المشاركين في التحدي هند صبري، نسرين إمام، لقاء الخميسي، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، ودينا.

وظهر في الفيديو عدد من النجمات اللاتي استغربن التحدي في البداية ثم تحمسن له بعد ذلك، ومنهن النجمة هند صبري، دينا، حنان مطاوع، الفنانة ريهام عبد الغفور.

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وقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".