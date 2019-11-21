صور.. حلا شيحة عن مشاركتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: رائع ومتميز

"سعدت جدا بحضور الدورة 41، بمهرجان القاهرة السينمائي وسعدت جدا بتكريم زمايلي"، هكذا علقت الفنانة حلا شيحة عن مشاركتها أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، في دار الأوبرا المصرية، برئاسة المنتج محمد حفظي، والذي يعد المشاركة الأولى لها خلال المهرجان بعد إعلانها العودة للفن، في نوفمبر من العام الماضي، بعد اعتزال دام 12 عامًا.

وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عدد من الصور من إطلالتها أمس، حيث ظهرت بفستان بـ"هاف ستوميك" أسود كاشف للبطن، مطعم بقشر السمك اللامع، مع "جيب" طويل أسود من توقيع "دمرازا".

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وأرفقت حلا، تعليقًا على الصور، قائلةً: "المهرجان كان رائع ومتميز ومن نجاح لنجاح".

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.