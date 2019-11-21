فائدة الإفطار للطلاب أثناء الدراسة: "درجتين زيادة"

أقام علماء من جامعة "ليدز"، في المملكة المتحدة، دراسة على 294 من الطلاب لمعرفة فائدة تناول وجبة الإفطار على أدائهم في الامتحانات.

وجدت الدراسة أن 53% من الطلاب يتناولون وجبة الإفطار بشكل يومي، بينما 29% نادرا ما يتناولون تلك الوجبة، أما 18% غير منتظمين، بحسب موقع "روسيا اليوم".

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وخلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة بالفعل بين تناول وجبة الإفطار وتغذية أدمغة الطلاب قبل الامتحانات، وبين أدائهم في الدراسة، فقد حصل من يتناولون وجبة الإفطار بانتظام على درجتين زيادة، عن أوئلك الذين لاي يتناولون وجبتهم في الصباح.

ورغم أن الدراسة لم تكشف فعلا عن سبب هذا التغيير أو الاختلاف بين من يتناولون الإفطار ومن يستغنون عنه، إلا أنها أكدت أن تناول الطعام له نتائج إيجابية.

ومن جهتها قالت الدكتورة كاتي أدولفوس، التي قادت الدراسة: "تعاني المملكة المتحدة من مشكلة متنامية تتمثل في الفقر الغذائي. وتشير هذه الدراسة إلى أن سوء التغذية يرتبط بنتائج أسوأ في المدرسة."