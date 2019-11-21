نرمين الفقي تنشر صور أصدقاء طفولتها

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نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا مع أصدقائها لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".
وعلقت "الفقي": أصدقاء الطفولة.. Old is gold.، فيما أكدت التعليقات على الصور بأن "الجيل كله حلو"
يذكر أن الفنانة نرمين الفقي قد انتهت مؤخرا من تصوير آخر مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث تشارك في بطولة حكاية بعنوان "ما يطلبه المستمعون".
ويشارك في بطولة هذه الحكاية رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جميل برسوم وكوكبة من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.
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