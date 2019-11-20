بـ"فستان يشبه ثوب الزفاف".. دينا الشربيني تقدم "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة دينا الشربيني، في تقديم حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد في دار الأوبرا.

وأطلت "الشربيني"، بفستان أبيض طويل، يشبه "ثوب الزفاف"، والذي تميز بأنه بدون أكمام، وذو فتحة جانبية، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

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وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

ومن المُقرر أن توزع جوائز المسابقات الأربع وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة لأفضل فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.