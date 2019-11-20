التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات بأفضل الكريمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - هل تستيقظين صباحاً بعيون منتفخة وهالات سوداء تجتاح منطقة العين؟ لا شك أن هذا الأمر يسبب لك الكثير من الإزعاج كونه ينعكس سلباً على إشراقة بشرة الوجه عموماً ومظهر عينيك خصوصاً، مما يتطلب عناية مركزة وفعالة بمنطقة العين، للتخلص من الانتفاخات والهالات تحت العين.



انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل كريم لإزالة الهالات السوداء والانتفاخات في محيط العين، فلا تترددي في تجربتها.



Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix



إن كريم العين هذا من Estée Lauder الغني بحمض الهيالورونيك، هو أحد أفضل خيارات كريمات العين، فهو يتغلغل في محيط العين، ليعمل على تنعيم البشرة والحد من ظهور الانتفاخات والهالات السوداء تحت العين، فتستيقظين صباحاً بوجه مشرق وعينين متوهجتين وبشرة ناعمة كالحرير.



La Mer The Eye Concentrate

La Mer The Eye Concentrate



يعمل كريم العين هذا على ترطيب منطقة العين والحد من ظهور الهالات السوداء والانتفاخات، وأيضاً مكافحة ظهور الخطوط الدقيقة حول العين. إذ يتميز بتركيبته الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تغذي محيط العين وتوفر له ما يحتاجه من ترطيب وتغذية، مما يوفر لك عينين مشرقتين ومتوهجتين على الدوام.



Tata Harper Illuminating Eye Crème

Tata Harper Illuminating Eye Crème



إنه أحد كريمات العين التي تمتلك قدرة عالية على التخلص من الهالات السوداء في منطقة العين، فيجعلها مشرقة ومضيئة، حيث يحتوي على الكثير من المواد المغذية التي تفي بمتطلبات محيط العين. إضافة الى ذلك، يعمل Tata Harper Illuminating Eye Crème على التخفيف من الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين.



DCL Peptide plus Eye Treatment

DCL Peptide plus Eye Treatment



يعتمد هذا السيروم المتعدد المهام على مزيج من الببتيدات المعززة ومضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة، والنباتات الغنية بالمواد المغذية، التي تعمل على ترطيب محيط العين والتخلص تدريجياً من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.



Clarins Multi Active Eye

Clarins Multi Active Eye



يمتلك كريم العين هذا من كلارنس تأثيراً مدهشاً على محيط العين، لا سيما إن كنت تعانين من النوم المتقطع أو قلة النوم، حيث يمد منطقة العين بالانتعاش ويخلصها من الانتفاخات والهالات السوداء، كما يحد من التجاعيد وعلامات الإجهاد البادية في محيط العين، ويعمل على ترطيب منطقة العين بالشكل اللازم. فيترك عينيك أكثر شباباً وإشراقاً.

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