بعد اصطياد وتشفية "بهلول".. فوائد وأضرار تناول لحم القرش

"العملاق اللطيف"، هكذا لقبه السياح ومرتادي شواطئ الغردقة من الغواصين ومحبي الحياة البحرية، فهو قرش عملاق معروف بالقرش بهلول، يظهر موسميا على شواطئ الغردقة وخاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، فوجوده دلالة على استقرار الحياة البحرية.

ولكن في مفاجأة غريبة اصطاد بعض الصيادين القرش بهلول والذي يحظر صيده، ونقل إلى سوق العبور وجرى تشفيته وتقطعيه، ما أصاب الكثيرين بالصدمة، ولكن بعيدا عن القرش بلهول، لك أن تعلم أن أسماك القرش تباع بالكيلو في أسواق السواحل.

وتناول لحوم القرش عادة قديمة تمتد لقرون عدة، في بعض الثقافات، يُعتبر القرش طعامًا شهيًا نادرًا ذا فوائد غذائية عظيمة، وفي حالات أخرى يعد من الأطعمة الأساسية، بينما ظهر في السنوات الأخيرة كميزة عصرية في المطاعم.

وفيما يلي فوائد وأضرار تناول لحوم القرش، بحسب موقع "هيلث لاين".

فوائد تناول لحوم القرش

بالنسبة لمعظم البالغين، فإن استهلاك 12 أونصة من الأسماك أسبوعيًا، يعد ضمانة لاستمرار النسبة اللازمة للزئبق في الجسم.

ومع ذلك، فإن أسماك القرش مثلها مثل الأسماك الأخرى، تتمتع بفوائد أوميجا 3 المعروف، أنها تعمل على تحسين صحة الدماغ وصحة القلب والحد من مرض السكري.

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أضرار تناول سمك القرش

يعد سمك القرش في الواقع، خطرا لا يصدق على صحتك، لأنه يحتوي على المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب عددا لا يحصى من الآثار الصحية السلبية ويمكن أن تكون في الواقع سامة إذا جرى استهلاكها بكميات كبيرة.

لذلك على الرغم من بيعه كعلاج فريد من نوعه للطهي، إلا أنه لا ينبغي أبدًا تناول لحم القرش لأنه خطير.

يعد لحم القرش خطيرًا بشكل لا يصدق، لأن أسماك القرش من الحيوانات المفترسة التي تسبب مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة، والتي يصعب على الجلد امتصاصها.

بمرور الوقت فإن تراكم المواد الكيميائية والمعادن الخطرة، قد تصل بسرعة إلى مستويات سامة.

تُعرف هذه العملية بالتراكم الأحيائي، فهذه المواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة تتراكم أيضًا في البشر، فكلما زاد سمك القرش الذي تتناوله أصبح الأمر أكثر خطورة على صحتك.

هناك بعض العناصر السامة في لحم القرش التي يجب تجنبها دائمًا. فلحم القرش يحتوي على مستويات خطيرة من اليوريا والزرنيخ والرصاص، والزئبق.