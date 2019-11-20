الامارات | كيف احتفل "غوغل" بيوم الطفل العالمي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل "غوغل" بيوم الطفل العالمي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محرك البحث الأشهر «غوغل» بيوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر، مغيراً شعاره إلى نسخة مصممة بشكل مرح ولطيف، يعكس أكثر الصفات التي تمثل الطفل وهي الحرية واللعب، من خلال تصميم تتشكل به حروف كلمة «غوغل» بأطفال يلعبون بسعادة في منطقة ألعاب في الطبيعة.

ويشتهر محرك البحث «غوغل» بتغييره المستمر لتصميم شعاره بحسب المناسبات المهمة ذات التوجه العالمي، أو تلك التي يحتفي بها احتراماً وتقديراً لفئات معينة.