نصائح وأفكار لارتداء ألوان الباستيل بطريقة صحيحة في 4 خطوات

من الجامبسوت للفستان والبلوزة، ألوان الباستيل موضتها مستمرة معانا بقوة في مواسم مختلفة لأكتر من سنة دلوقتي، ورغم ان الألوان دي بتعتبر شيك وبتدي لوك ناعم وجميل إلا أنها لازم تتنسق صح عشان تدي اللوك المطلوب، فلو محتارة تختاريها إزاي أو عايزة تعرفي إيه هي الدرجات الموضة أكتر، إحنا هنساعدك.. في المقال ده هنقولك نصايح وافكار ازاي تلبسي ألوان الباستيل صح في 4 خطوات بس

نصايح وافكار ازاي تلبسي ألوان الباستيل صح في 4 خطوات بس

1- ألبسي من درجات لون المينت جرين mint green :

فكرتي قبل كده تعملي لوك كله درجات مختلفة من لون المينت جرين؟ الفكرة غريبة شوية مش كده؟ يمكن أه بس الحقيقة انه درجات اللون ده هادية ومميزة وبتساعدك تعملي لوك رقيق جدا بأقل مجهود، ده غير انها بتدي إنطباع بالأناقة والشياكة بدرجة كبيرة، ممكن تجربي تكرري الدرجة في قطعتين من الـ outfit بتاعك كبداية لو خايفة من خطوة انه الـ outfit كله يبقى من اللون ده، جربي كارديجان خفيف مع طرحة وتحتهم قميص أبيض. أو مع بنطلون وطرحة من درجتين غيرمشابهين لبعض، أو جربي تكسري اللون بأنك تلبسي معاه شوز من اللون الأسود أو درجات تانية من ألوان الباستيل.

2- جربي درجات الأزرق الخفيف light blue :

لو بتدوري على طريقة تباني بيها مختلفة يبقى الأزرق الخفيف او الـ light blue هو اللون اللي انتي بتدوري عليه، لأنه بيعتبر من أهم ألوان الموضة الموسم ده ومناسب جدا لتخفيف الإحساس بدرجات الحرارة العالية ده غير أنه لون صيفي بامتياز وهيساعدك تعملي لوك جديد.

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3- درجات البنفسجي lilac :

اللون الليلكي او الليلاك او درجات البنفسجي، مهما كان اسمه بيعتبر من أفضل الألوان وأحلاهم وبينفع يتلبس تقريبا في كل المناسبات وفي أوقات مختلفة. ورغم انه كان بيعتبر لون للبنات الصغيرين شوية، لكن دلوقتي بتقدري تلبسيه في كل المناسبات وخصوصا في الـ business wear زي البلايزر و البنطلون وكمان القميص والتيشيرت.

فلو بتدوري على لون ينور دولابك شوية و يضيف لمسة جديدة لستايلاتك، درجات اللون ده هي الحل، ممكن تلبسيها في الستايل الكاجوال مع تيشيرت بلون الليلاك وجينز أزرق غامق، أو مع تيشيرت أبيض تحت بدلة فورمال.

4- جربي الألوان الشاحبة :

آخر نصيحة معانا من نصايح ازاي تلبسي ألوان الباستيل صح هي انك تجربي تعملي outfits بميكسات مختلفة من درجات الألوان الشاحبة، زي درجات قوس قزح ولو خايفة انها تبقى مبهرجة بزيادة ده ممكن تتجنبيه لو اختارتي الدرجات المطفية او الشاحبة، جربي تنسيقات مختلفة لحد ما توصلي لمجموعة الألوان المفضلة ليكي.

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