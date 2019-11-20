منظمة المرأة العربية تناقش استراتيجية 2025 لخدمة النساء

استضاف مكتب منظمة المرأة العربية بالقاهرة، الاجتماع السابع عشر للجان الاستشارية الدائمة للمنظمة النسوية، لمناقشة عدة ملفات ووضع استراتيجية واضحة. وحضر الاجتماع اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية، واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية. ناقش الاجتماع المشروعات المندرجة ضمن برنامج عمل المنظمة لعام 2020، ووثيقة التوجهات الاستراتيجية للمنظمة للسنوات 2020-2025، بالإضافة إلى الحديث عن الوضع المالي للمنظمة للعام الجاري، ومناقشة مشروع موازنة المنظمة لعام 2020.

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