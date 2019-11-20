62% من الرجال في أمريكا حصلوا على إجازة وضع.. والمصريون: يا ريت عايزين نريح

62 % من الرجال في أمريكا حصلوا بالفعل على إجازة وضع، وجلسوا بجانب زوجاتهم، والطفل الجديد لمدة 6 أسابيع على الأقل، وهو ما بدأت بعض الولايات تعتبره حقا من حقوق الرجل كالأنثى، والذي يجب أن يراعي طفله والأم بعد الولادة مباشرة.

تلك النتائج جاءت نتيجة بحث أعده مركز بوسطن كولدج للعمل والأسرة حيث استطلع آراء 1240 موظفًا من الآباء الجدد في أربع شركات أمريكية كبيرة كانوا مؤهلين للحصول على إجازة والدية، ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أخذ 62% من الآباء إجازة لحديثي الولادة، بينما أخذها 93% من الأمهات.

وعلى الرغم من أن فكرة إجازة وضع للرجال ليست مستساغة إلى حد كبير إلا أنها بدأت تفرض وجودها، ويغير الناس من وجهة نظرهم للاتجاه إلى أحقية الرجل في تلك الإجازة ولكن ذلك خارج مصر.

استطلع "هن" آراء بعض الرجال المصريين في إمكانية الحصول على إجازة وضع بالتزامن مع الأم.

محمد هاني: يا ريت يكون في إجازة بدل ما بيتخصملنا عشان بنرعى الطفل

يرى محمد هاني (32 عاما)، ضرورة ملحة في أخذ إجازة لرعاية الطفل، كونه أب لثلاثة بنات وعرف بالفعل تفاصيل ما يحدث بعد الولادة، والمشاق التي تقابلها الزوجة، وسهر وتعب الطفل وضرورة وجود مساعد لها طول الوقت.

يضيف: "طبعا ده غير تجهيزات السبوع أو العقيقة، والناس اللي بتيجي تبارك، والزوجة نفسها بتبقى محتاجة رعاية ومش بتقدر على الطفل لوحدها، يا ريت في مصر يكون في إجازة وضع حاجات كتير هتتحسن، ده حقي بما إني بقيت أب".

وعبر هاني كذلك عن استيائه لأنه اضطر للغياب لمدة 3 أيام بعد ولادة طفلته الثالثة، وهو ما عرضه لجزاء في العمل: "أنا غبت وكان هيتخصملي كمان فلوس، زي ميكون مش من حقي أكون جنب مراتي وبنتي لما تتولد، يا ريت يكون فيه قانون يرعى حق الرجل في إجازة أبوة".

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كريم: اللي عايز إجازة وضع ده عايز يريح نفسه

لم يشعر كريم حلمي (25 عاما - أعزب) أنه بحاجة لأخذ إجازة وضع في حالة حمل زوجته، معتبرا من يطالبون بالحصول على تلك الإجازة يريدون "الراحة" فقط وليس كما هو مشاع عن أحقيته في رعاية الطفل الصغير مع الزوجة.

يقول لـ"هن": "مفيش الكلام ده، ماخدش إجازة أنا أنزل أشتغل عشان أجيب فلوس للبيت، والأم ترعى طفلها".

أحمد: طبعا محتاجين إجازة

وسخر أحمد سالم (31 عاما - أعزب) من فكرة إجازة أبوة للرجال، إلا أنه يريد أن يستغل تلك الفرصة: "لو كان حقي فعلا يا ريت آخده، وأقعد جنب مراتي وابني أرعاهم، عايزين نريح".

إتاحة تلك الفرصة يعتبر تقديرا من وجهة نظره: "يعني لو شركتي هتقدر إني راجل متجوز وهكون أب ومحتاج إجازة تبقى شركة محترمة جدا، وأكيد زوجتي هتحتاجني أرعاها".

محمود: لو في إجازة الشركات هتفكر قبل ما تشغل راجل متجوز

فكرة إجازة الأبوة أثارت مخاوف محمود مدحت (35 عاما - أب لطفل) لأن أرباب العمل يفكرون أكثر من مرة قبل تعيين سيدات متزوجات وخاصة إذا كن حوامل، لأن هذا يعني مزيد من العبء على المؤسسات المختلفة، بسبب إجازة الوضع التي تصل لـ3 أشهر، "لو رحت شركة بقى بتدي إجازة أبوة، وأنا مراتي حامل ممكن ميشغلونيش عشان كمان كام شهر مش معقول هيدوني إجازة".

ويضيف: "أو ممكن الآية تتعكس ويبقى الرجال والنساء على حد سواء في إجازات الأبوة، فهيشغلوا الكل لأن في كل الأحوال لو جه طفل جديد الجنسين هياخدوا إجازة، ده يبقى يا ريت يفعلوا قانون بإجازة وضع للرجال".