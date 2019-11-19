الصورة الأولى للتركية "هازال كايا" وطفلها بعد الولادة

بعد شهور من الحمل تخللها زيادة ملحوظة الوزن، استقبلت الفنانة التركية هازال كايا طفلها الأول من زوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي، أمس في أحد المستشفيات الخاصة في إسطنبول.

أول صورة لهازال وطفلها نشرها الموقع التركي hurriyet، وذلك خلال تواجدهما في غرفة العمليات وفي اللحظة الأولى التي ترى فيها طفلها، بينما كان زوجها يقف إلى جانبها ويضع قبلة على رأسها.

هازال التي اشتهرت عربيا باسم "فريحة" كانت هي وطفلتها في صحة جيدة، والتي سبقت وأن أعلنت أنها اختارت اسم "فكرت" لها.

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يذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الممثل والمخرج علي آتاي في 6 فبراير الماضي، في حفل كبير حضره نجوم تركيا منهم كيفانش تاتليتوج وزوجته وسونجول أودان وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي وغيرهم من النجوم.