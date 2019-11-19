تعرف على الاكسسوار المفضل للملكة رانيا العبدالله

عندما نفكر بالإطلالة الأنثوية الناعمة، يخطر ببالنا فوراً فستان أنيق يشبه فساتين الأميرات، يضيق عند الخصر لينسدل بعد ذلك بنعومة، حيث ارتبط الخصر الضيق بالجمال والأناقة، فهو يظهر تقاسيم جسم المرأة ويبرز جاذبيتها. ولهذا لن نستغرب أبداً عندما نلاحظ أن الملكة رانيا العبدالله تعتمد هذا الأسلوب في إطلالاتها، إذ لطالما عرفت بكونها أيقونة للجمال والرقي والأناقة الفاخرة التي تبتعد كل البعد عن الابتذال.

وشاركتها الملكة رانيا العبدالله مؤخراً مع متابعيها على صفحتها في انستقرام، نلاحظ وجود قاسم مشترك في أغلب إطلالاتها إن لم يكن كلها، وهو الحزام. فسواءً كانت الإطلالة تتضمن الحزام أصلاً أم لا، تزين الملكة رانيا أزيائها بحزام أنيق يظهر جمال خصرها ويمنح إطلالتها لمسة أنوثية ناعمة. وتتفنن الملكة رانيا في اختيار الأحزمة فنراها تعتمد الأحزمة الرفيعة الكلاسيكية تارة والعريضة بالشراشيب والأربطة تارة أخرى، وتنسقها مع كل إطلالاتها سواءً مع الفساتين أو القمصان، وبذلك تمنح الإطلالة الكلاسيكية لمسة عصرية جذابة، خاصة عندما تختار حزاماً بلون صارخ مميز كالأحمر مثلاً.

نقدم لك الدليل أنه الحزام هو الاكسسوار المفضل للملكة رانيا وتعرفي على أسلوب الملكة رانيا في تنسيق الأحزمة مع مختلف إطلالاتها، وبعذ ذلك يحين موعد التسوق، فقد جمعنا لك بعض خيارات الأحزمة العصرية الأنيقة التي تشبه الأحزمة التي تعتمدها الملكة رانيا لتجربي أسلوبها وتنسقي إطلالاتك بلمسة ملكية أنيقة.

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