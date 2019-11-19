أساسيات اختيار الكونسيلر لتغطية مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - الكونسيلر او خافي الهالات السوداء، مستحضر رائع قادر على إخفاء التعب حول العينين والشوائب في الوجه. إنما لهذا المستحضر اصوله، التي ان لم تُتبع ارتدت النتيجة سلبا على الاطلالة! فمن بين الاخطاء الشائعة جدا عند تطبيق خافي الهالات السوداء، بروز منطقة بيضاء جدا حول العينين أو على العكس منطقة برتقالية او حتى بنفسجية! هذا يرجع الى عدم معرفة انتقاء الكونسيلر المناسب.



معروف ان كل بشرة تتمتع بدرجة لونية مختلفة. لهذا فإن كل بشرة، تحتاج الى لون معين من خافي الهالات السوداء. من هنا، يعتبر الكونسيلر او خافي الهالات السوداء شخصيا جدا. فما يلائم صديقتك ليس بالضرورة ان يلائمك انت. لهذا السبب، عند اختيار خافي الهالات السوداء، يجب أخذ كل الوقت اللازم من اجل ضمان اختيار صائب.

ما هي اساسيات اختيار الكونسيلر، خافي الهالات السوداء المناسب؟

اليك الجواب الشامل:



1. خافي الهالات السوداء (الكونسيلر) الاخضر:

خافي الهالات السوداء

صاحبات البشرة الداكنة اللواتي يعانين هالات سوداء داكنة جدا او بقع احمرار في مناطق مختلفة من الوجه، ينصح بأن يستخدمن خافي الهالات السوداء باللون الاخضر.



2. خافي الهالات السوداء (الكونسيلر) الاصفر:

خافي الهالات السوداء

صاحبات البشرة البيضاء المائلة الى الاصفر، هؤلاء عندما يعانين هالات سوداء داكنة جدا، يمكنهن اللجوء الى خافي الهالات السوداء باللون الاصفر، لكي تأتي النتيجة متجانسة مع لون البشرة.



3. خافي الهالات السوداء (الكونسيلر) البنفسجي:

خافي الهالات السوداء

للسيدة او الشابة السمراء جدا اي صاحبة البشرة الداكنة التي تبحث عن جرعة من النضارة ولديها هالات سوداء داكنة وبقعا في مناطق مختلفة من وجهها، يمكنها اللجوء الى خافي الهالات السوداء باللون البنفسجي.



4. خافي الهالات السوداء (الكونسيلر) الزهري:

خافي الهالات السوداء

صاحبة البشرة السمراء المعتدلة او صاحبات البشرة الحنطية، يمكنهن اللجوء الى خافي الهالات السوداء بتدرجات من الزهري-البرتقالي. طبعا هذا التصنيف يبقى عموميا، إذ تدخل ضمنه العديد من التدرجات التي يبقى من الضروري تجربتها وصولا الى النتيجة الامثل.



ملاحظة: من الضروري عدم وضع اي مستحضر تجميل عند تجربة خافي الهالات السواء في المتجر او على الاقل تنظيف منطقة العينين بالكامل لكي تتمكن السيدة من رصد اللون المناسب لبشرتها، اي ذاك الذي يضمن تغطية كاملة ومتجانسة مع لون وجهها.

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كذلك، عند اختيار خافي الهالات السوداء، من الضروري اختيار لون اغمق بدرجة واحدة من لون بشرة الوجه.

أما عند تطبيقه، فيوضع من الجهة الداخلية للعين اي تلك القريبة من الانف باتجاه الخارج، إضافة الى مده من دون الافراط في فركه.

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