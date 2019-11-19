الامارات | البط يكسب قضية أمام المحكمة !

شكرا لقرائتكم خبر عن البط يكسب قضية أمام المحكمة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة بلدة داكس الفرنسية، بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية طيور البط المتقاعدة دومينيك دوت، والذي يضم حوالي 60 بطة وأوزة، عند سفح جبال البيرينيه بجنوب غرب فرنسا، لا تتجاوز الحدود المقبولة.

ورفضت المحكمة قبول شكوى الجار من إزعاج البط التي قال إنها أحالت حياته إلى جحيم.

قالت دوت لرويترز بعد قرار المحكمة: "كسب البط، أنا سعيدة جداً لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي".

وجاءت الشكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط.