جوهرة تعلن خطبتها.. وتتحفظ عن ذكر أي معلومات حول عريسها

أعلنت الراقصة الروسية "إيكترينا إندريفيا" الشهيرة بجوهرة، عن ارتباطها من جديد، وخطبتها رسميا، وذلك بعد طلاقها من زوجها الروسي منذ عدة أشهر.

وفي نفس السياق تحفظت جوهرة عن ذكر أي معلومات عن خطيبها المزعوم، وذلك حسبما علمت "الوطن" من مصادر مقربة للراقصة الشهيرة.

جدير بالذكر أن جوهرة لا تقدم رقصاتها في مصر، وإنما ترقص في لبنان نظرا لتهربها من حكم صدر ضدها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وتنتظر الراقصة جوهرة عرض فيلم "الفلوس" لتامر حسني في منتصف العام القادم 2020، حيث تشارك فيه مع كل من زينة وخالد الصاوي.