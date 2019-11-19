لوي فيتون تعيدُ إصدار حقيبتها Twist الأيقونيّة بألوان وموادّ جديدة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصدرت العلامة الفرنسية الشّهيرة لوي فيتون نسخة جديدة من حقيبتها الكلاسيكيّة الأيقونيّة "Twist" مستوحاة من حقيبة كلاتش "Pochette Trapèze"، حيث تمّ إصدار هذه الحقيبة لأوّل مرّة في عام 2015 ضمن مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2019/2020، ومنذ ذلك الحين أصبحت من القطع الرئيسية في خزانات أزياء أشهر المؤثّرات والنجمات.

واحتفالًا بموسم الأعياد، أعادت العلامة الفرنسيّة تصميم الحقيبة بتحديث صورتها الظليّة بألوان وموادّ جديدة ملائمة لموسم خريف وشتاء 2019/2020.

وتتوفّر حقيبة اليد في ظلال جديدة تنوعت بين "Cherry Berry" و "Argento" و "MM White Epi"، وتأتي النسخة المُتاحة في ظلّ البرغندي بحوافّ ظلالها الأزرق البحريّ مُدمجة بتفاصيل معدنيّة في اللّون الفضيّ. أمّا الإصدار الفضيّ فيأتي بتفاصيل معدنيّة سوداء، بينما يتميّز الإصدار الأبيض الأنيق بتفاصيل معدنيّة باللّون الذهبيّ.

وتتضمّن المجموعة أيضًا حقيبة يد "Twist PM" بالأبيض والأسود، وتتميّز بزهور المونوغرام الأيقونيّة لدار الأزياء التي تُزيّن السلسلة الفضيّة، والتي تأتي بجزء علويّ من الجلد باللون الأبيض مع زخرفة رصينة.

Advertisements

كما تحتفي لوي فيتون بإرثها العريق من خلال حقيبة يد "MM Monogram Check"، التي تأتي بنمط الشطرنج "Damier" الأيقونية وطبعة المونوغرام الشّهيرة، مصنوعة من قماش جلد الكانفاس الملوّن بمزيج ناعم من ظلال "البيج" و "الكرزي" و"البني الداكن"، وتتميّز الحقيبة بمقبض قصير بنمط السلسلة الذهبيّة وحزام جلد أنيق باللّون البنيّ الدّاكن.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل مجموعة موسم الأعياد حقيبتي "MM Monogram" و "Damier LV Pop Blue" من جلد العجل مع طبعة مونوغرام شعار العلامة الفرنسيّة بلون مُشرق، هذه الأخيرة تأتي بقفل "LV" باللّونين الأزرق والأخضر. وأخيرًا وليس آخرًا، يتميّز نمط "Twist MM Teddy" بكونه مصنوعًا من الجلد بظلّ البيج، إلى جانب فرو الخروف بتدرّجات مختلفة من البيج والبنيّ.

ويمكنكِ اقتناء قطع مجموعة الحقائب الموسميّة في متجر لوي فيتون الإلكترونيّ، حيث تبدأ أسعارها من 1,770 دولارًا أمريكيًا إلى 14,000 دولار حسب نمط الحقيبة وحجمها، والموادّ المستخدمة في صناعتها.