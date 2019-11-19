القرنبيط من الأكلات الشهية الصحية، والتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، بينها قرنبيط بانيه، ومافن القرنبيط وغيرها من الأكلات، ولكن تواجه بعض السيدات صعوبة في تقطيعه، لذا يقدم لك التقرير التالي أسهل طريقة لتقطيع القرنبيط في البيت بحسب قناة "سي بي سي سفرة". طريقة تقطيع القرنبيط تثبت ثمرة القرنبيط على سطح بحيث تكون الوردات لأعلى والعروق لأسفل. تستخدم سكينة حادة كبيرة لتقطيع القرنبيط. يقطع القرنبيط وورداته لأعلى على هيئة شرائح سميكة بداية من الوردة انتهاء بالعروق. Advertisements تمسك كل شريحة من القرنبيط لتنظف عروقها من الأعلى من الجلد السميك والأوراق الخضراء. تغسل شرائح القرنبيط ويترك ليصفى. يمكن تتبيل القرنبيط بالملح والبهارات الخاصة به ويرص في صينية ويدخل الفرن لتحضيره. كما يمكن سلقه وتتبيله لتحضيره بانيه، أو بأي طريقة أخرى.

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