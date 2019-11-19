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تحرص العديد من ربات المنازل، لإدخال الفواكه بالأطعمة الرئيسية الحادقة، لتقديم وجبة رئيسية غنية بالفوائد الغذائية العالية، وإمداد الجسم بمزيد من المعادن، الفيتامينات والأملاح وغيرها.
وإليكِ حيل إدخال الفاكهة في الأطعمة الحادقة:
قطع الفواكه للتزيين
تستخدم بعض ربات المنازل قطع فواكه بعينها لتزيين الأطباق والسلطات، والاستفادة من فوائدها الغذائية، أمثال شرائح البرتقال، الرمان، الموز، والتفاح.
الفواكه البيوريه
تلجأ بعض السيدات، لتحضير الفواكه البيوريه، من خلال طهيها أو سلقها في الماء المغلي، ومن ثم هرسها كالبطاطس، أمثال "الأناناس، الخوخ، والمشمش"، وإضافتها لأي وجبة.
صوص الفواكه
كصوص التوت أو العنب، والبرتقال، يمكنك إدخاله مع الأكلات المشوية، أو شرائح الاستيك الشهية.
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