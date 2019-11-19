مميزات حليب الصويا بديل اللبن البقري: "كله كالسيوم ومضاد للسرطان"

حليب الصويا يعد من البدائل النباتية الشهيرة لـ"اللبن البقري"، والذي تميز بنكهة مختلفة ومميزة، فضلا عن فوائده الصحية العديدة. وفيما يلي أبرز مميزات حليب الصويا المستخلص من حبوب ذلك النبات، وفقا للموقع الطبي "Medical news today": - تتشابه مكوناته الغذائية مع حليب الأبقار. - يحتوي الكوب الواحد منه على 10 جرامات من عنصر البروتين. Advertisements - يتميز بوفرة الكالسيوم وفيتامين "A" و"D". - يساعد في الوقاية من أمراض القلب. - يقلل احتمالية الإصابة بسرطان الثدى. - تنتج بعض الشركات ذلك الحليب بنكهتي الفانيلا والشوكولاته.

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