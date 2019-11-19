طريقة عمل سلطة الفاصوليا الحمراء

سلطة الفاصوليا الحمراء، من الوجبات الصحية، المليئة بالعناصر الغذائية المهمة للأطفال والكبار، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعدادها، لفوائدها العديدة.

وفيما يلي طريقة صحية وسهلة لتحضير سلطة الفاصوليا الحمراء، قدمتها خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الفاصوليا الحمراء

-جزر مبشور.

-كرنب أحمر.

- بصل أخضر.

- خيار.

- فاصوليا حمراء مسلوقة.

- طماطم.

-خس.

- جبنة مبشورة.

- الشبت.

- نصف كوب من اللبن الرايب.

- ملعقة كبيرة من المايونيز.

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- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

- ملعقة كبيرة من الشبت.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمراء

- خلط الشبت، وملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، فضلا عن نصف كوب من اللبن الرايب، وربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم، ونصف ليمونة وملح وفلفل، وملعقة كبيرة من الشبت المفروم، للحصول على صوص سلطة الفاصوليا الحمراء.

- إحضار وعاء لوضع الصوص في القاع.

- إضافة الكرنب والبصل الأخضر، ولجزر والفاصوليا.

- إضافة الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان جيدا.