بشرى تعيد نشر "كوميك" من يوم فرحها وهي حزينة: كنت مستنية البوفيه

شاركت بشرى في السخرية الجارية عليها عبر "السوشيال ميديا" بصورة من فرحها عمرها 9 سنوات، ونشرت تلك الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصورة بفستان الفرح تبدو عليها ملامح الحزن، بينما يجلس جانبها عمرو دياب يغني لها، وفي الخلفية الفنان أحمد حلمي ممسكا بـ"الرق"، وعلق أحد رواد موقع "فيسبوك" على الصور بتعليق، "عمرو دياب بيغنيلها، وأحمد حلمي بيطبلها، وهي النكد في دمها".

وردت بشرى على تلك السخرية قائلة في تعليقها على الصورة المنتشرة بشدة، "كنت مهبطة وضغطى واطى وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه".

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وأكملت متسائلة عن انتشار تلك الصورة الساخرة منها، "معرفش ايه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولى فى آخر ساعتين رغم ان عمره الصورة دى 9 سنين من تاريخ يوم فرحى عام 2010، بس ملعوبة".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي بشرى، وكذلك من المشاهير الذي تفاعلوا بالإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينهم الإعلامية إنجي كيوان التي قالت، "وقمر"، وإيمان العاصي التي علقت ضاحكة "هاهاها، خطيرة"، وقالت أخرى، "أنا متذكرة هاليوم كتير منيح.. وبتذكر وقت اتعبتي ودخلتي شوي جوا.. وارتحتي وبعدين طلعتي وكنتي زي الفل..على العموم وحشتيني يا بشرى".